SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Forze dell’Ordine impegnate lungo la costa negli ultimi giorni.

A San Benedetto controlli anti-Covid nel fine settimana da poco passato.

Polizia di Stato e Municipale in azione per il rispetto dei provvedimenti emanati per la tutela della salute pubblica in emergenza Coronavirus.

Sette le multe elevate dagli agenti. Cinque persone e due locali sanzionati per il mancato rispetto delle norme.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni in Riviera e non solo.

