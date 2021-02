SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche la Città di San Benedetto del Tronto aderisce all’iniziativa “Facciamo luce sul teatro” promossa dall’associazione Unita (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo) che chiede di accendere le luci dei teatri italiani oggi, lunedì 22 febbraio, tra le 19.30 e le 21.30.

Un gesto simbolico della voglia di tornare a vivere da parte del mondo dello spettacolo.

“Il Cinema Teatro Concordia accenderà le sue luci questa sera per ricordare come gli spazi teatrali siano il cuore della vita culturale delle città nonché luogo di lavoro per migliaia di addetti del settore – dice l’assessore alla Cultura Annalisa Ruggieri – noi che abbiamo riportato il cinema al Concordia sappiamo bene quanto sia preziosa la presenza di questi presidi di cultura nei centri urbani e aderiamo convintamente a questa iniziativa sperando che chi ha la responsabilità di decidere valuti con la massima attenzione se vi sono le condizioni per iniziare a restituire vita a questi spazi, naturalmente nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza”.

Maggiori informazioni su https://www.associazioneunita.it

