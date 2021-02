Torna come ogni lunedì l’approfondimento di Riviera Oggi sulla Samb e sul calcio marchigiano, in diretta su RivieraOggi.it e poi in differita, con ulteriori approfondimenti, il mercoledì e il venerdì alle ore 17 su 7 Gold, canale 13 del digitale terrestre

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Momento cruciale per la Samb che è uscita sconfitta in maniera netta a Modena e vede la situazione crollare all’improvviso, con la panchina di Montero in forte dubbio.

Ne parleremo questa sera alle 18.30 in Scienziati nel Pallone, l’approfondimento di Riviera Oggi sulla Samb e sul calcio marchigiano, in diretta su RivieraOggi.it e poi in differita, con ulteriori approfondimenti, il mercoledì e il venerdì alle ore 17 su 7 Gold, canale 13 del digitale terrestre.

Focus sulla situazione dei rossoblu, dunque, con possibilità di scrivere i vostri messaggi al numero whatsapp 3289519554.

In studio interverrà il direttore sportivo Giulio Spadoni, avremo poi l’intervista all’ex rossoblu e oggi allenatore Marco Martini da parte di Mauro Scipioni, Spazio Samb con Valerio Fagioli, il “prossimo avversario” con Antonio Di Salvatore, la consueta cartolina di Giuseppe Buscemi, l’analisi tattica con lavagna e slide di Walter Del Gatto, il punto del direttore Nazzareno Perotti.

Anche una imperdibile intervista di Leonardo delle Noci ad un tifoso speciale della Samb, Elias Santana Male, brasiliano di Bahia, addetto stampa della squadra della sua città ma innamorato dei colori rossoblu dopo aver visto la curva su internet.

Conduce Pier Paolo Flammini.

