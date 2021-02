La De Mitri – Energia 4.0 di coach Daniele Capriotti ha vinto per 3-1 in casa della Gada Group Pescara 3. Mercoledì affronterà l’insidiosa Arabona Manoppello.

PESCARA – La De Mitri – Energia 4.0 vince per 3-1 (25/22; 23/25; 26/24; 25/21) sul campo di un’arcigna Gada Group Pescara 3, formazione che ha dimostrato di non meritare assolutamente la classifica che occupa. “Sono molto orgoglioso della prestazione delle mie ragazze, perché questa è stata una vittoria di squadra”, è il commento a caldo di Daniele Capriotti, allenatore della formazione di Serie B2 di Volley Angels Project.

Le rossoblù sono così l’unica formazione imbattuta del girone e condividono la vetta della graduatoria insieme all’Arabona Manoppello, squadra che sarà la prossima avversaria della De Mitri – Energia 4.0 nell’anticipo di mercoledì prossimo. Partita combattuta fin dall’inizio con le due squadre che si danno del filo da torcere, impedendo all’altra di prendere il largo, come dimostrano i parziali, tutti alti.

Solo nel terzo set, approfittando dello sbandamento delle avversarie dovuto alla sconfitta subita nel gioco precedente, le pescaresi allungano fino a 11-4, ma Tiberi e compagne iniziano una lenta quanto inesorabile rimonta che, dopo quattro set ball, le porta a chiudere il set 26-24 a proprio favore. Anche il quarto parziale è iniziato con la formazione di Mazzuccato che ha approcciato meglio, allungando il distacco in proprio favore, ma verso la metà del set usciva fuori nuovamente la maggiore qualità delle marchigiane che chiudevano la partita sul 3-1.

“Faccio i più sinceri complimenti – ha continuato Capriotti – alla formazione pescarese, ben organizzata e capace di adattarsi alle difficoltà. Credo che dopo la notizia del blocco delle retrocessioni possano giocare ancora più liberamente e si toglieranno di certo diverse soddisfazioni. Noi mercoledì andremo a Manoppello a giocarcela senza guardare la classifica, per noi sarà un altro importante compito in classe e faremo di tutto per farlo andare bene”.

I tabellini della De Mitri – Energia 4.0: Ragni 6, Caruso, Cappelletti 4, Nardi 1, Annunzi (L2), Vallesi, Di Clemente (L1), Gulino 1, De Angelis, Benazzi 14, Tiberi 17, Di Marino 9, Beretti 10, Casarin. All.: Capriotti-Ruggieri.

