CUPRA MARITTIMA – Di seguito una nota del Comune di Cupra Marittima e del sindaco Alessio Piersimoni diffusa il 21 febbraio.

L’Asur, dopo ad aver disposto la quarantena fino al 4 marzo per una classe della scuola materna a causa della positività di una maestra, oggi, in seguito alla positività di un bambino, ha previsto anche la quarantena per le restanti classi dell’infanzia fino a giovedì 25 febbraio.

Rinnovo a tutti la raccomandazione di fare massima attenzione nel rispettare le norme anti-Covid: in presenza di sintomi da Covid si deve assolutamente rimanere in casa e contattare il proprio medico curante per avere le indicazioni per sottoporsi al tampone.

