Il mister: “Samb più brutta dell’anno, continuando così i playoff non li raggiungiamo. Chiedo scusa alla città” – video

MODENA “Sono responsabile di questa gara, questa è stata la partita più brutta da quando alleno qui, e mi vergogno siceramente” commenta Paolo Montero dopo il 4-1 incassato a Modena. “Dobbiamo fare gruppo e avere più “attitùd”, andando avanti così con questo atteggiamento siamo fuori dai playoff, è la mia sensazione. “Siamo adulti e ognuno deve essere responsabile, domani ci riuniremo e ci diremo tutto quello che serve per lavorare sulla mentalità, sulla testa”.

Poi uno slancio di sincerità: “So che dopo una partita così posso esere mandato via e sarebbe giusto, non me lo aspettavo: posso chiedere solo scusa alla città”

