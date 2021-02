Modena-Samb | 26^ giornata Serie C Girone B | Modena-Samb h 15

Formazioni:

Modena (3-5-2): Gagno; Ingegneri (46′ Preziosi), Pergreffi, Zaro; Mattioli, Gerli, Castiglia, Muroni (79′ Tulissi), Mignanelli; Spagnoli (79′ Sodinha), Luppi (46′ Monachello). A disp.: Narcisio, Chiossi Rabio, Tulissi, Scappini, Sodinha, De Santis, Bearzotti, Varutti, Vaccari, Prezioso, Monachello. Allenatore: Michele Mignani

Samb (3-5-2): Laborda; Biondi, D’Ambrosio, Enrici (75′ Serafino); Fazzi, D’Angelo, Angiulli, Rossi (54′ Padovan), Trillò (54′ Chacon); Botta, Lescano. A disp.: Nobile, Di Pasquale, Chacon, Padovan, Cristini, Serafino, Mehmetaj, Scrugli Goicoechea, De Ciancio, Lombardo, Liporace. Allenatore: Paolo Montero

Arbitro: Luigi Carella di Bari (Di Giacinto/Basile) Quarto uomo: Tommaso Zamagni

NOTE:

⚽Marcatori: 10′ Spagnoli, 51′ Muroni, 66′ Monachello, 74′ Castiglia.

Ammoniti: Prezioso, Botta, Chacon.

🔴Espulsi:

🚩Angoli: 8-2.

Diretta

Primo Tempo

Curiosità: il difensore Giacomo Biondi è capitano, D’Ambrosio oggi è vice.

2′ D’Angelo recupera un pallone, Botta dalla destra si invola verso l’area, purtroppo non riesce a trovare il tempo per la conclusione.

Samb schierata con un 4-4-2 con Botta esterno destro in appoggio a Lescano, con D’Angelo vertice alto della mediana composta da Angiulli e Rossi e propenso all’inserimento negli spazi.

4′ Primo tiro in porta: Botta sulla destra fa un gioco di prestigio, mette in mezzo, Trillò appoggia di testa per D’Angelo che dal limite stoppa di petto e tira di sinistro, pallone altissimo però.

10′ Gol Modena, all’improvviso. Traversone dalla destra, Spagnoli ruba il tempo a Fazzi (che reclama fuorigioco) e in scivolata tocca il pallone indirizzandolo alle spalle di Laborda. 1-0.

14′ Palla lunga per Castiglia sulla destra, Laborda esce fuori dall’area ma scivola al momento del rinvio, poi rimedia e chiude su Castiglia a porta vuota, primo angolo per il Modena.

18′ Punizione di Angiulli sulla trequarti, scambia con Trillò e prova la conclusione dalla distanza, alto.

21′ Un’altra punizione per la Samb, sempre dalla trequarti, un po’ spostata sulla sinistra, ci prova Botta: conclusione forte ma molto alta.

23′ Occasione per la Samb: Botta su punizione dalla destra, traiettoria perfetta, D’Angelo salta e colpisce di testa dal limite dell’area piccola, Gagno blocca con tempismo, la palla gli piomba quasi sulle braccia. Palla bloccata sulla linea di porta.

25′ Ancora una punizione per la Samb, nuovo intervento da dietro su D’Angelo, ma Carella ancora non estrae cartellini!

26′ Missile di Angiulli dai 35 metri, la palla però non centra lo specchio della porta.

28′ Altra grande occasione per il Modena: Rossi sbaglia un passaggio, riparte veloce il Modena con Luppi sulla destra, palla al centro con Laborda che esce coi piedi sul solito Spagnoli, palla in angolo.

32′ Contropiede Modena, sempre sulla destra, calcio d’angolo. Non funziona la copertura di Trillò su Enrici, lì la Samb subisce.

33′ Risponde la Samb, controllo eccezionale di Botta su rinvio della difesa, si accentra e appoggia ad Angiulli il quale dai 20 metri scarica un sinistro rasoterra che si perde di poco a lato del primo palo.

34′ Lancio in profondità per Castiglia che parte in sospetta posizione di fuorigioco, Laborda esce, Castiglia prova il pallonetto ma si avventa sulla palla davanti alla porta e spara alto salvando il raddoppio.

38′ Angiulli per Botta al limite dell’area, tocco basso per lanciare Lescano, esce Gogna e controlla senza problemi.

41′ Bellissima azione della Samb con tocchi tutti di prima, appoggio per Fazzi sulla destra di Lescano, cross sul quale salva Zaro con un colpo di tacco in acrobazia, poi riparte ancora una volta pericolosamente il Modena sulla destea.

43′ Molto bene Fazzi sulla destra, cross sul secondo palo sul quale non arriva Trillò a porta vuota.

44′ Botta pesca Lescano in area, scontro con il portiere Gagno in uscita, ma segnalata posizione di fuorigioco. Le immagini dimostrano che la posizione di partenza era regolare, ancora una penalizzazione per la Samb.

COMMENTO PRIMO TEMPO Una discreta Samb da centrocampo in su, ma sofferente in difesa ogni volta che il Modena ha accelerato, soprattutto sulla fascia sinistra della Samb dove ha trovato gli spazi giusti per innescare Spagnoli al centro. Bene invece la mediana Rossi-Angiulli che ha gestito in maniera ordinata il pallone, con D’Angelo a far da pendolo con l’attacco. Lescano però un po’ solo, tenendo conto che Botta gioca come esterno destro e Trillò non garantisce appoggio offensivo né cross sistematici (oltre a entrare nell’asse sinistro molto in sofferenza). Ci aspettiamo Chacon o Padovan al suo posto a breve.

46′ Miracolo di Laborda! Conclusione sballata di Gerli, che colpisce in testa Spagnoli, la palla si impenna ma Laborda recupera e si tuffa all’indietro e toglie la palla dalla linea!

51′ Muroni realizza un gran gol, parte dalla sinistra e si accentra, scarica dal limite un destro che è una sassata, Laborda prova la deviazione ma tocca soltanto, 2-0.

53′ Angiulli dal limite prova il sinistro, palla rasoterra che esce di poco sul secondo palo.

56′ Monachello prova il tiro ad incrocio sul secondo palo, sfera che si perde sul fondo con Laborda che copre lo specchio della porta.

57′ Primo angolo per la Samb, dopo una bella azione di Fazzi.

58′ D’Angelo prova il tiro al volo dalla distanza, mira però totalmente sbagliata.

60′ Micidiali i contropiedi del Modena, Castiglia serve al centro Spagnoli che calcia di prima, palla che passa vicino al primo palo.

61′ Monachello sulla sinistra, prova ad accentrarsi e tira col sinistro, centrale. Samb in stato confusionale.

62′ Occasione per la Samb, D’Angelo recupera un pallone e Enrici innesta Padovan che si libera in area ma conclude malissimo di sinistro, palla fuori, Carella assegna corner sbagliando.

66′ Patatrack rossoblu con Laborda: palla in mezzo del Modena che si impenna dopo una deviazione, Laborda esce coi pugni a centro area, rinvia al limite dove Monachello calcia di sinistro al volo, la palla passa sotto le gambe di Spagnoli e poi sotto quelle di Laborda, 3-0. Notte fonda nella ripresa.

69′ Brutto fallo di Preziosi su Botta, gomitata in faccia, Carella estrae il giallo, ma meritava l’espulsione. Protestano i calciatori rossoblu. Ammonito poi anche Botta per proteste.

73′ Incredibile pateracchio D’Ambrosio-Laborda, retropassaggio del difensore ma fuori misura, la palla si perde sul fondo vicino al palo.

74′ Corner, Castiglia incorna a centro area, Laborda guarda il pallone senza tuffarsi, 4-0.

88′ Pressing di Serafino che riconquista il pallone che arriva a Lescano, si libera in area e col destro infila sotto al sette sul secondo palo. Nono gol per Lescano. 4-1

93′ Fine partita, sprofonda la Samb, per Montero 1 punto in tre partite.

