Confermata la squadra dall’organizzatore Danilo Zampaloni, che ha rinforzato il team e ampliato la squadra dei performer con i moto-freestyler capitanati da Alvaro Dal Farra, il team Folco, stunt auto di Cinecittà World, e lo stuntman e pilota acrobata Franco Medici con le sue indimenticabili esibizioni.

Come nel 2020, ampio spazio alle aree test drive onroad e offroad per auto e moto, che permetteranno al pubblico di testare l’auto o la moto dei propri sogni, che si tratti di asfalto o di sterrato. E ancora, il Discovery Taxi, un’indimenticabile esperienza con driver professionisti sul percorso fuoristrada, e il Taxi Drift con stunt men professionisti.

I 50.000 metri quadrati del villaggio non ospiteranno solo spettacoli dal vivo: i visitatori troveranno ad attenderli una straordinaria area expo, che conterrà i principali marchi auto e moto e tutte le novità di settore, le innovazioni del segmento green electric ed E-bike. Un palco sul quale si alterneranno animazione e Dj-Set, una fornitissima area street-food ed un’area kids attrezzata.

Non mancheranno le attività a sfondo benefico come la mototerapia con Alvaro Dal Farra, che già nel 2020 ha reso felici moltissimi ragazzi fragili, così come ci saranno un’area e degli eventi nell’arena dedicati alla sicurezza stradale. Nel 2020 è stato presente il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, che quest’anno ospiterà gli alunni di diverse scuole del territorio. Saranno, infatti, nuovamente invitate le Istituzioni (nel 2020 presenti Esercito, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria) con una suggestiva esposizione di mezzi tecnologicamente avanzati e tante attività.

Virgin Radio si riconferma come Media partner dell’evento, così come i due influencer Dj Ringo e Vittorio Brumotti che animeranno la kermesse per i tre giorni.

Come già avvenuto per l’edizione 2020, l’organizzazione è pronta a raccogliere la sfida e osservare scrupolosamente tutti i protocolli necessari ad assicurare tre giorni di totale sicurezza, passione e divertimento a tutti i visitatori.

I numeri dell’edizione 2020: