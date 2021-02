MARTINSICURO – Concluse le prime giornate di vaccinazione anti-Coronavirus a Martinsicuro previste per gli ultra ottantenni che hanno aderito alla campagna entro il 15 febbraio.… Continua »

MARTINSICURO – Concluse le prime giornate di vaccinazione anti-Coronavirus a Martinsicuro previste per gli ultra ottantenni che hanno aderito alla campagna entro il 15 febbraio. Sono state vaccinate 528 persone.

Il sindaco Massimo Vagnoni commenta: “Un sentito ringraziamento al personale sanitario ed amministrativo Asl e alla Protezione Civile Croce Verde, per l’impegno e la professionalità profusi in attività così importanti per la tutela dei nostri cittadini”.

“Mi auguro che la campagna vaccinale appena iniziata possa andare avanti con maggiore celerità, facendoci uscire al più presto da questa situazione. Vi terremo aggiornati sulle prossime date stabilite” conclude il primo cittadino.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.