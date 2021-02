Al via in tutte e cinque le province della nostra regione la campagna di vaccinazione anti-Covid per i cittadini marchigiani con più di 80 anni.

A San Benedetto vaccini al PalaSpeca, ad Ascoli alla Casa della Gioventù.

Come prenotare il vaccino?

Su Internet il sito prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, al telefono il numero verde 800009966 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

Sul sito dell’Asur Marche puoi scaricare i moduli da compilare insieme al personale sanitario al momento della vaccinazione: www.asur.marche.it/web/portal/modulistica1

