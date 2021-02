SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Fatalità in Riviera nel tardo pomeriggio del 19 febbraio.

Una donna, sulla cinquantina di anni, è stata ritrovata morta in casa a San Benedetto. La vittima, secondo le prime indiscrezioni, non avrebbe risposto a familiari e amici che hanno provato a mettersi a contatto con lei.

Allertati pompieri e 118, giunti sul posto in una palazzina situata sul lungomare in viale Marconi.

Quando Vigili del Fuoco e sanitari sono entrati all’interno dell’abitazione la donna era morta, vani i soccorsi.

In fase di accertamento le cause del decesso, secondo le prime indiscrezioni per cause naturali o un malore.

