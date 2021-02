Mister Bistecca, Gianni Schiuma e Adriano Maroni: un tris esplosivo per una puntata divertente. La storia di Adriano Maroni, da Ripatransone a San Benedetto: energia “illuminata” per un personaggio entusiasta e versatile. Questa è Schiuma e Brillantina “Collection”

Riproponiamo la puntata con Adriano Maroni, in attesa di una nuova stagione questo è il Best of del nostro programma: “Schiuma e Brillantina” Collection.

