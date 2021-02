Questo week-end la De Mitri – Energia 4.0 di coach Capriotti affronterà in trasferta la Gada Group Pescara 3, fanalino di coda della classifica con zero punti.

PORTO SAN GIORGIO – Torna in campo la De Mitri – Energia 4.0 per concludere il girone di andata del girone I2 della serie B2 di pallavolo femminile. Il calendario di questo mini girone porta le rossoblù di coach Capriotti in casa della Gada Group Pescara 3, fanalino di coda della classifica con zero punti, ma guai a pensare che in terra dannunziana possa essere una passeggiata.

Le pescaresi di Mazzuccato hanno nell’esperta Corinne Perna e nel talento 2004 Dell’Orso elementi di prim’ordine per la categoria che certamente vorranno rendere dura la vita alla capolista, per niente rassicurate dalle ultime disposizioni federali che hanno bloccato le retrocessioni dalla serie B per questo campionato. In casa rossoblù, invece, c’è massima concentrazione per la prima di due trasferte da giocarsi nel giro di pochi giorni, poiché già mercoledì 24 Tiberi e compagne dovranno tornare in campo, nella difficile gara sul campo dell’Arabona Manoppello, che condivide con loro lo scettro di regina del girone.

«Siamo in crescita – dice coach Capriotti – e anche le ragazze nuove stanno iniziando a dire la propria dal punto di vista della mentalità e quindi della qualità in allenamento. Stop alle retrocessioni? Servirà ad alzare la qualità del livello perché darà alle squadre di bassa classifica quella libertà mentale per esprimersi come mine vaganti capaci di mettere in difficoltà le avversarie».

Il tecnico rossoblù ha a disposizione una rosa ampia che integra alla perfezione “i tre soprani” Tiberi, Di Marino e Benazzi con il resto delle atlete, giovani ma grintose e pronte a recepire ogni suggerimento provenga dalle più esperte compagne di squadra. Già sedici delle diciannove ragazze a disposizione del tecnico della De Mitri – Energia 4.0 sono già scese in campo, quasi tutte mettendo a segno punti, a testimonianza della qualità del gruppo. Fischio d’inizio alle ore 17 al Pala Orfento di Pescara, dirigono la partita gli arbitri Fabio Ercolani di Ascoli Piceno e Federica Tosti di Pescara.

