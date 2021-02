GROTTAMMARE – Tutto nuovo il giardino pubblico in via Leonardo Da Vinci a Grottammare. A partire da sabato 20 febbraio, l’area sarà nuovamente fruibile con nuovi giochi per far divertire i bambini, arredi verdi riqualificati, una recinzione in legno per garantire la sicurezza e un marciapiede ristrutturato per migliorare l’accessibilità.

L’intervento è il primo di tre opere su aree verdi pubbliche di quartiere programmate per il 2021, nell’ambito del programma di riqualificazione “Pinete nuove, Pinete rinnovate”. I prossimi lavori interesseranno il Parco I Maggio vandalizzato nei mesi scorsi e il giardino di via Copernico, dove verrà allestita anche un’area fitness.

“Dal 2014, attraverso interventi annuali, il progetto ‘Pinete nuove, Pinete rinnnovate’ ha quasi raggiunto tutte le aree verdi attrezzate presenti nei quartieri della città – affermano il sindaco Enrico Piergallini e il consigliere delegato alle Manutenzioni, Bruno Talamonti -. Negli scorsi anni, eravamo abituati a festeggiare queste aperture dei parchi rinnovati con piccoli ma divertenti eventi dedicati ai più piccoli. Momenti che ricordiamo con grande felicità e che erano sempre molto partecipati dalle famiglie dei quartieri interessati. L’emergenza sanitaria che stiamo affrontando ci toglie anche questo divertimento e questa occasione di incontro. È l’unica amarezza di un progetto che, invece, ha restituito un’area più bella, più funzionale e più sicura ai bambini. Siamo certi che si divertiranno un mondo”.

