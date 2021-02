PORTO SANT’ELPIDIO – “A Porto Sant’Elpidio, la Volante di Polizia ha controllato un ventenne nordafricano in sella ad un ciclomotore. Il giovane è risultato clandestino in Italia mentre, a seguito del controllo della moto, gli sono state elevate sanzioni amministrative per la guida senza patente, per la mancanza della copertura assicurativa obbligatoria del ciclomotore e per la mancanza, al seguito, della carta di circolazione del mezzo che è stato sottoposto a fermo amministrativo e affidato in custodia ad una officina autorizzata”.

Così la Questura di Fermo in una nota stampa diffusa il 18 febbraio: “È stato inoltre denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’inottemperanza all’ordine del Questore di una provincia vicina di lasciare il territorio nazionale e successivamente colpito da decreto di espulsione del Prefetto e dall’ordine del Questore di lasciare l’Italia”.

“Il ciclomotore gli era stato prestato da una persona residente fuori provincia. Contattato il proprietario, che ha confermato parzialmente la cessione temporanea, anche quest’ultimo è stato sanzionato per aver ceduto il possesso del ciclomotore a persona sprovvista di patente di guida” si legge nel comunicato stampa.

