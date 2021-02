MONTEFIORE DELL’ASO – Il sindaco di Montefiore dell’Aso, Lucio Porrà, ha inviato una lettera all’assessore regionale alla Sanità delle Marche, Filippo Saltamartini, e al direttore dell’Area Vasta 5 Cesare Milani, per richiedere che le vaccinazione agli anziani ultraottantenni possano svolgersi anche nel Poliambulatorio Casa della Salute di Montefiore anziché nei due luoghi designati a San Benedetto e Ascoli Piceno.

“Tale presidio rappresenta un Punto ideale per offrire il servizio di vaccinazione alla popolazione di tutti i Comuni che si trovano nelle immediate vicinanze – scrive Porrà – Nel caso che invece non si ritenesse sufficiente il Poliambulatorio della Casa della Salute, il Comune di Montefiore dell’Aso mette a disposizione, in via del tutto gratuita, il proprio Palazzetto dello Sport”.

Di seguito la copia della lettera. La campagna vaccinale per gli ultraottantenni nelle Marche partirà ufficialmente il 20 febbraio.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.