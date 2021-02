SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria degli attraversamenti pedonali rialzati in via Rinascimento e viale Scipioni, nei giorni 22, 23, 24 e 25 febbraio non sarà possibile sostare e transitare sul lungomare sud, dalla rotonda di Porto d’Ascoli fino al palazzo Las Vegas (viale Rinascimento e viale Scipioni nel tratto compreso tra viale Rinascimento e via Tedeschi)”.

Così il Comune di San Benedetto in una nota diffusa il 18 febbraio.

