TERAMO – Controlli delle Forze dell’Ordine in questi giorni.

Nel Teramano I Carabinieri di Castelnuovo Vomano hanno individuato e denunciato per furto aggravato una ladra seriale di profumi.

In una nota stampa, diffusa il 17 febbraio, il Comando Provinciale di Teramo afferma: “Il titolare della profumeria, infatti, si era accorto di diversi ammanchi di merce dagli scaffali del suo negozio, così i Carabinieri hanno esaminato i video catturati dalle telecamere di sorveglianza nei giorni precedenti, sino a quando non hanno notato una donna che, in almeno due occasioni, ossia il 5 ed il 12 febbraio, aveva preso alcuni flaconi di profumo esposti in vendita, mettendoli nella sua borsa”.

“Fino a quando ieri, durante una pattuglia, i militari non hanno riconosciuto la donna in questione mentre passeggiava a Castellalto lungo la Statale 150. La donna, una ventiduenne di Montesilvano già nota alle Forze dell’Ordine, è stata riconosciuta dai militari dell’Arma grazie al suo particolare taglio di capelli” si legge nella nota.

Dall’Arma concludono: “Dopo le operazioni di identificazione è stata quindi denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo”.

