SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Come noto, dal 20 febbraio al Palazzetto dello sport “Bernardo Speca” di San Benedetto inizieranno le operazioni di vaccinazione contro il Coronavirus delle persone nate prima del 1° gennaio 1942.

Si accede alla vaccinazione prenotando giorno e orario sul sito web: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.

Oppure tramite il numero verde 800.00.99.66 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18, escluso i festivi.

Per coloro che hanno bisogno di assistenza nell’effettuare la prenotazione il Comune di San Benedetto del Tronto ha predisposto, a partire da giovedì 18 febbraio, un servizio di supporto che sarà svolto nella sala d’ingresso dell’Auditorium comunale Tebaldini (palazzo del Municipio di viale De Gasperi) da volontari del gruppo comunale di Protezione civile.

Lo sportello sarà attivo tutti i giorni tranne i festivi dalle 10 alle 12: occorrerà presentarsi con tessera sanitaria e numero di cellulare su cui far arrivare la conferma della prenotazione. In ogni caso, al termine dell’operazione di registrazione verrà stampata e consegnata la ricevuta generata dal sistema che indica codice di prenotazione, data e orario in cui ci si deve presentare al Palasport.

