ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Stanotte, poco dopo le 6:40, una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta sulla SS 16, al km 431+100, nel comune di Pineto, a circa 100 metri a sud della torre di Cerrano, a seguito di un grave incidente stradale”.

Si apre così la tragica nota stampa diffusa il 17 febbraio dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo: “Una Ford Fiesta, con alla guida un 34enne di Atri, si è scontrata frontalmente con una Peugeout 206, condotta da una ragazza 24enne che era diretta verso Pescara per fare rientro nella sua abitazione di Silvi. A seguito del violentissimo impatto, avvenuto frontalmente, la conducente della Peugeout è deceduta, mentre il ragazzo ha riportato solo lievi traumi ed è stato trasportato presso l’ospedale di Atri, per essere sottoposto agli accertamenti del caso”.

“I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per soccorrere le due persone coinvolte nell’incidente e hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale per effettuare i rilievi dell’incidente e regolare il traffico veicolare. La statale 16 è rimasta chiusa su un solo senso di marcia per consentire le operazioni di intervento e i rilievi dell’incidente” concludono dal Comando.

