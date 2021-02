ACQUAVIVA PICENA – Riconosciuto al Comune di Acquaviva Picena un finanziamento di 50 mila euro per la progettazione definita ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola materna”.

Così il sindaco Pierpaolo Rosetti in una nota diffusa sui Social il 17 febbraio: “Il progetto esecutivo è base fondamentale per poter poi accedere a finanziamenti per la realizzazione degli interventi”.

“La sicurezza e gli investimenti per la scuola sono e saranno sempre al centro di questa amministrazione” conclude il primo cittadino.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.