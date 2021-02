Si parte alle 9 e 30 dalla Rotonda di Porto D’Ascoli e si arriva in via Amerigo Vespucci a San Benedetto. Garantita sicurezza in merito alle norme anti-Covid. “In mancanza delle tavole del palcoscenico, camminare sarà un modo salutare per liberare tutta l’energia accumulata in questi mesi” commenta Marco Trionfante, presidente di Aifas

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Visto il perdurare della pandemia e la reiterata chiusura dei teatri e di tutti i centri di aggregazione, l’AIFAS, Accademia Alta Formazione Arte e Spettacolo ha organizzato un “gruppo di cammino”. Ogni domenica alle 9,30 è previsto un raduno con allievi e insegnanti per una passeggiata condivisa, nel pieno rispetto dei DPCM in vigore.

Il gruppo di cammino AIFAS rappresenta un’importante opportunità proposta a tutti gli allievi dell’Accademia e a chiunque volesse entrare a farne parte, per stare insieme e condividere momenti di gruppo. Il teatro non vuole fermarsi e simbolicamente si mette in cammino anche durante il blackout imposto dalla pandemia.

All’interno della promozione di stili di vita sani, il camminare rappresenta oggi uno strumento di benessere utile a fini preventivi e ricreativi e in questo caso anche un messaggio forte in difesa della nobile Arte della recitazione.

COME FUNZIONA: I docenti dell’Accademia decidono il percorso scegliendo la base di partenza. Durante il cammino ogni persona stabilisce liberamente in base alle proprie attitudini la lunghezza del proprio tragitto e la velocità di percorrenza.

QUANDO: ogni domenica alle 09.30.

PUNTI DI RITROVO: viale Rinascimento all’altezza della rotonda di Porto d’Ascoli – Via Amerigo Vespucci nei pressi del Ristorante Puerto Baloo a San Benedetto del Tronto. Incontro: Ex camping, lungomare San Benedetto del Tronto.

LA SICUREZZA: Gli organizzatori garantiscono comportamenti responsabili per tutelare la salute di tutti. Tutto si svolgerà nel pieno rispetto del DPCM in vigore.

“Fare teatro significa soprattutto dare sfogo alle emozioni, purtroppo la pandemia ci ha tolto il raro privilegio di recitare davanti al pubblico e chiunque ami andare in scena ha subìto una grave perdita dal mancato contatto con la gente. Un attore non può smettere di esserlo, è sempre in movimento e, in mancanza delle tavole del palcoscenico, camminare sarà un modo salutare per liberare tutta l’energia accumulata in questi mesi. E poi il grande Eduardo diceva sempre: per fare teatro ci vuole la salute!”, dichiara Marco Trionfante, presidente dell’AIFAS.

La partecipazione è riservata agli iscritti ed è totalmente gratuita.

Per iscriversi all’Accademia (anche per il solo Gruppo di cammino) chiamare il numero 0735 56 61 72 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

LINK UTILE: https://www.aifas.it/attori-in-cammino/

