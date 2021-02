SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo un weekend caratterizzato da precipitazioni nevose e basse temperature la nuova settimana si apre all’insegna dell’alta pressione e di un clima soleggiato.

Tutta la nuova settimana si preannuncia caratterizzata dall’alta pressione con una piccola parentesi nuvolosa prevista per la giornata di venerdì, per il resto le temperature avranno un complessivo rialzo.

Ascoli Piceno: mercoledì 17 febbraio cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2148m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

San Benedetto del Tronto: mercoledì 17 febbraio nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1995m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare quasi calmo. Nessuna allerta meteo presente.

