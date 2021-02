MONTEPRANDONE – Sono online il quarto avviso pubblico e il relativo modulo di domanda per la concessione di buoni spesa utilizzabili per acquisto di generi alimentari, farmaci e beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali presenti nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Monteprandone.

L’avviso è volto a sostenere le persone e/o famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio causato dalla situazione emergenziale Covid-19 in atto.

Possono presentare istanza di ammissione all’erogazione del buono spesa i nuclei familiari, anche monoparentali, residenti anagraficamente nel Comune di Monteprandone che si trovino nelle seguenti condizioni:

– aver avuto nel mese di gennaio 2021 entrate complessive, in qualsiasi forma percepite, inferiori alle fasce indicate: 1 persona: 800 euro, 2 persone: 1.200 euro, 3 persone: 1.500 euro, 4 persone: 1.700 euro, 5 o più persone: 1.800 euro;

– essere intestatari di conti correnti bancari, postali, strumenti finanziari di qualsiasi forma (titoli di stato, azioni, obbligazioni, fondi comuni ecc) il cui valore complessivo non abbia superato i 10 mila euro alla data del 31 gennaio. Tale limite è inteso come sommatoria del valore di tutti i conti e strumenti finanziari come sopra descritti posseduti dai componenti del nucleo familiare.

Laddove i fondi disponibili non fossero sufficienti a fornire risposta a tutte le domande ammissibili, verrà stilata una graduatoria in base all’ordine cronologico di arrivo al protocollo (come risultante dalla Pec, mail o messaggio Whatsapp), con priorità per i nuclei familiari non percettori di altre forme di aiuto pubblico e tra questi tra quelli che non hanno già ricevuto il buono spesa a seguito del precedente avviso “terza tranche” pubblicato a dicembre 2020. Per ciascun nucleo familiare può essere presentata un’unica istanza.

La domanda va presentata utilizzando ESCLUSIVAMENTE l’apposito modello scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Monteprandone www.monteprandone.gov.it e pervenire, TASSATIVAMENTE PENA ESCLUSIONE nel seguente periodo: DALLE ORE 00 DI MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO ALLE ORE 23.59 DI MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO 2021 via e-mail: protocollo@comune.monteprandone.ap.it o via P.E.C.: comune.monteprandone@emarche.it.

Nel caso in cui non si posseggano tali strumenti potrà essere inviata la domanda firmata e il documento di identità tramite whatsApp al numero 3666156066.

E’ possibiledepositare la domanda nella cassetta della posta all’esterno della Delegazione comunale. In tal caso le domande saranno prelevate ogni mattina del giorno successivo e protocollate d’ufficio con orario alle ore 8, tranne quelle depositate l’ultimo giorno che saranno protocollate in coda a tutte le altre, con orario 23.59. In caso di insufficienza dei fondi, tra le domande protocollate con lo stesso orario, si procederà con sorteggio.

A ciascun beneficiario ammesso sarà comunicato, per email o telefonicamente, l’importo dei buoni e le modalità di consegna degli stessi. Il valore dei buoni è così determinato:

nucleo familiare composto da 1 / 2 persone € 200;

nucleo familiare composto da 3 / 4 persone € 300;

nucleo familiare composto da 5 o più persone € 400.

I buoni possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari, prodotti di prima necessità (igiene personale e della casa) e farmaci, con esclusione per l’acquisto di prodotti alcolici.

Per ogni altra informazione, si possono contattare gli uffici comunali, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, ai seguenti numeri: 0735/710941; 0735/710935; 0735710825 oppure via mail a servizisociali@comune.monteprandone.ap.it.

