AGGIORNAMENTO RICOVERATI

Continua la tendenza alla stabilizzazione dei ricoverati negli ospedali marchigiani: secondo giorno consecutivo di discesa dopo tre di salita e numero dei ricoverati che oscilla costantemente tra 600 e 620 dallo scorso 23 gennaio. Una “stasi” che però non è foriera di buone notizie, essendo il picco della seconda ondata non distante (683, 29 novembre).

Nel dettagli, i ricoverati sono 615 (-5), quelli in terapia intensiva 80 (-3), in semi-intensiva 155 (-1), non intensivi 380 (-1).

Resta non eccessivamente elevato il numero di nuovi ingressi nelle ultime 24 ore: 37.

Qui scheda completa: Gialla 16022021 ore 12 ok

***

AGGIORNAMENTO ORE 17.45

Quindici decessi nelle Marche: due a San Benedetto, uno ad Ascoli Piceno. Si tratta di un uomo di 68 anni di Colli del Tronto e un 84 di Cossignano entrambi ricoverati al Madonna del Soccorso, mentre al Mazzoni di Ascoli è deceduto un 83enne di Ascoli.

Qui la scheda Arancio 16022021 ore 18

AGGIORNAMENTO ORE 9

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4962 tamponi: 2995 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1320 nello screening con percorso Antigenico) e 1967 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 9,2%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 277 (58 in provincia di Macerata, 87 in provincia di Ancona, 65 in provincia di Pesaro-Urbino, 18 in provincia di Fermo, 29 in provincia di Ascoli Piceno e 20 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (31 casi rilevati), contatti in setting domestico (53 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (79 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (14 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (2 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (2 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (17 casi rilevati), screening percorso sanitario (2 casi rilevati). Per altri 77 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 1320 test e sono stati riscontrati 48 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.