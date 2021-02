MARTINSICURO – Controlli delle Forze dell’Ordine in questi giorni, nel Piceno e non solo.

“A Montegallo i militari della locale Stazione Carabinieri, hanno rintracciato e denunciato per guida senza patente con recidiva poiché sanzionato per lo stesso fatto meno di due anni fa, un 37enne residente a Martinsicuro, già conosciuto alle forze di Polizia”. Così dal Comando Provinciale di Ascoli Piceno in una nota diffusa il 16 febbraio.

Dall’Arma concludono: “All’uomo è stata anche sequestrata l’autovettura su cui viaggiava”.

