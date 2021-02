SAN BENEDETTO DEL TRONTO – San Benedetto in lutto.

E’ morta all’età di 95 anni Sara Pagliarini, mamma di Maria Teresa Napoleoni, una delle vittime del triste rogo al Ballarin nel giugno 1981.

Il presidente della Samb, Domenico Serafino, ha dedicato sui Social un omaggio: “Avrebbe dovuto essere un giorno di festa. Un giorno di gioia quel 7 giugno del 1981. Invece ‘Non c’è un giorno che non si versa una lacrima’. Ora riposa in pace, mamma Sara, e stringi la mano forte di Maria Teresa. Ognuno di noi ricorda il tuo dolore per non dimenticare. Che la terra ti sia lieve”.

