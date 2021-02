SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una sorpresa dall’edizione odierna de “Il Sole24Ore”: San Benedetto si colloca ai vertici nazionali nei centri abitanti compresi tra 35 mila e 65 mila abitanti per saldo migratorio, ovvero la differenza tra persone che sono andate via e persone che hanno scelto di prendere la residenza in Riviera.

San Benedetto si piazza al sesto posto in Italia nella fascia 35-65 mila abitanti. Questo saldo è positivo per 459 unità. In pratica, in un anno la popolazione sambenedettese è aumentata di quasi l’1%. Nella fascia primo posto per Padernò Dugnano (MI), secondo per Segrate (MI), terzo Imperia.

Il sindaco, Pasqualino Piunti, ha commentato con soddisfazione il pezzo del noto giornale nazionale: “Un risultato che ci è stato riconosciuto ufficialmente con una lettera di encomio del Prefetto”.

Pesaro risulta al primo posto in Italia nella fascia di oltre 65 mila abitanti, + 2059 unità nonostante l’emergenza Coronavirus.

Soddisfazione anche per Martinsicuro che rientra nella Top Ten della fascia da 15 mila a 35 mila abitanti in decima posizione con 183 unità in più.

