SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Museo del Mare di San Benedetto torna con attività didattiche per i più piccoli ed eventi per tutti fino al 5 marzo che si svolgeranno ogni giovedì e venerdì.

PER I PIU’ PICCOLI

– Le cose schifose (giovedì 18, 25 febbraio e 4 marzo, ore 16,30).

Viscidi, paurosi, schifosi! Un viaggio alla scoperta delle specie marine più singolari del nostro Museo Ittico, amici incompresi fondamentali per l’ecosistema in cui abitano. Ci cimenteremo ogni settimana in diversi viscidi esperimenti!

– A tutto colore! (venerdì 19, 26 febbraio e 5 marzo, ore 16,30)

Come veri pittori, usando le tecniche impressioniste e l’action painting, ci lasceremo ispirare dalle opere della Pinacoteca del Mare, dalle storie del Museo della Civiltà Marinara e dal panorama vista porto sul quale si affaccia.

Costo: euro 6,00 una attività; euro 15 tre attività; euro 30 sei attività

PER TUTTI

– Incontri d’arte (venerdì 26 febbraio, ore 17,30)

Le opere della Pinacoteca del Mare non hanno solo un valore estetico ma sono vere e proprie “immagini parlanti”. Approfondiremo attraverso un tour guidato la ricerca antropologica e l’osservazione marina di Adolfo De Carolis e Alfred Châtelain.

– Incontri con la storia (venerdì 5 marzo ore 17,30)

Che cos’è una Villa Marittima?

Approfondimento dedicato a questa tipologia abitativa: dal sito sambenedettese agli esempi più conosciuti in ambito nazionale.

Costo euro 7.

Prenotazione obbligatoria, massimo 10 persone/bambini a turno.

Le attività e le visite verranno svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento dei contagi.e

Per informazioni info@museodelmaresbt.it o 353 4109069.

