Parola al terzino del Mantova dopo il pari per 1-1 ottenuto contro una Samb in doppia superiorità numerica

MANTOVA- Mantova-Samb, leparole di Davide Bianchi: “Questo pari domostra che questa squadra ha fatto vede l’anima e il gruppo nonostante le defezioni e le espulsioni capitate. Ognuno di noi sa che obbiettivo anbiamo e cosa dobbiamo fare. Prendere gol e rimanere in 10 dopo poco, ne siamo usciti fuori bene. Mai capitato di finire in 9 una partita, l’espulsione di SIlvestro non si è capita ma ci ha unit ancor di più”.

