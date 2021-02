MANTOVA- Un buon punto perché per come si era messa siamo stati bravi a essere in gico. Ci teniamo il risultato, siamo una squadra unita, in 11 contro 9 lo abbiamo dimostrato”, così Simone Ganz, autore dell’1-1 su rigore che ha fissato il risultato, commenta la gara contro la Samb.

“Abbiamo dimostrato di essere vivi ancora una volta, adesso ci sono sofe importanti di fronte a noi”

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.