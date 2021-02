Il mediano argentino: “Già da domani dobbiamo tornare a lavorare per pensare soltanto a vincere” – VIDEO

MANTOVA – Rodrigo De Ciancio commenta l’1-1 fra Mantova e Samb. “Non siamo contenti, tutti ci siamo sforzati per vicnere la gara e andiamo a casa con un punto per colpa di un rigore. Già da domani dobbiamo tornare a lavorare per pensare soltantoa vincere”.

