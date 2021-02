MANTOVA-SAMBENEDETTESE

MANTOVA: Tozzo, Bianchi, Checchi, Zibert, Ganz, Guccione, Baniya, Gerbaudo, Pinton, Cheddira, Di Molfetta

A disp.: Tosi, Silvestro, Militari, Zappa, Zigoni, Palmiero, Sane, Mazza, Panizzi, Fontana, Lucas

All.: Emanuele Troise

SAMBENEDETTESE: Nobile, Biondi, Trillò, Enrici, Di Pasquale, Botta, Rossi, Fazzi, De Ciancio, Lombardo, Lescano

A disp.: Laborda, Fusco, Chacon, Padovan, Serafino, Mehmetaj, Scrugli, De Goicoechea, Liporace

All.: Paolo Montero

ARBITRO: Adalberto Fiero di Pistoia. Assistenti Luca Testa di Livorno e Marco Lencioni di Lucca, quarto assistente Francesco Luciani di Roma

ANGOLI: 1-4

AMMONITI: 26′ Gubccione, 30′ Guccione, 38′ Di Pasquale, 38′ Lombardo

ESPULSI: Guccione

MARCATORI:

RECUPERO: primo tempo 2,

NOTE Cielo sereno, temperatura circa 2° C, prato appesantito e con erba diradata.

PRIMO TEMPO

Sorprende invece lo schema di gioco scelto da Montero: difesa a quattro con Biondi e Di Pasquale centrali, Lombardo esterno destro, Enrici a sinistra.

A centrocampo duo mediano Rossi-De Ciancio, Fazzi a destra e Trillò a sinistra. Botta in attacco a supporto di Lescano.

12′ Due corner consecutivi per la Samb, nulla di fatto.

14′ Passaggio orizzontale sbagliato di Lombardo, ne approfitta Ganz ma Nobile controlla l’ultimo passaggio verticale per Ganz in area.

22′ Prima occasione della partita, palla in area di prima dalla trequarti mantovana, difesa rossoblu sorpassata dal pallonetto, si avventa Cheddira da buona posizione ma il suo destro è fuori misura, termina a lato sul secondo palo, provvidenziale recupero di Biondi che infastidisce il giocatore mantovano al momento della conclusione.

26′ Gool di Botta! L’argentino prima guadagna una punizione dopo un’azione personale nella quale viene ammonito Guccione per una trattenuta. Sempre Botta va sulla palla, a quasi 30 metri, calcia e spedisce la palla esattamente sul sette, nulla può Tozzo. 0-1

30′ Espulso Guccione, nuovamente ammonito per un intervento su Rossi.

37′ Cheddira riceve ancora in area con un pallonetto dalla trequarti, nonostante sia marcato da cinque rossoblu riesce ad andare sul fondo e a mettere in mezzo, la palla rimbalza sulla parte alta della traversa sul secondo palo.

38′ Rigore per il Mantova! Palla al centro dove ci sono Lombardo e Ganz corpo a corpo, Ganz cade giù al limite e l’arbitro fischia un rigore molto generoso. Ammonito Di Pasquale e Lombardo. 1-1

42′ Prende coraggio il Mantova, Ganz per Cheddira, va al cross, Biondi manda in angolo, primo corner per i biancorossi.

45′ Botta pesca Lombardo in area, tiro rasoterra, Tozzo blocca a terra.

2 minuti di recupero.

COMMENTO PRIMO TEMPO Pareggio giusto per le occasioni in campo, non tantissime, ma che grida ancora una volta vendetta per il modo con cui è maturato. Ancora un rigore contro la Samb ma a differenza delle precedenti partite – quando semmai la Samb aveva lamentato rigori non assegnati a proprio favore ma quelli contro erano più che giusti – stavolta l’arbitro ha letteralmente inventato la massima punizione. Ganzi infatti è vistosamente caduto a terra senza trattenute di sorta; inoltre le immagini dimostrano addirittura che l’attaccante lombardo era fuori area al momento del presunto contatto. Peccato per i rossoblu che in superiorità numerica sembravano gestire senza problemi il vantaggio. Pur non brillando particolarmente ci si è affidati all’individualità di Botta e all’innesto di Rossi.

Nella ripresa potrebbe servire Padovan al posto di Trillò-

