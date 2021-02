MASSIGNANO – Il Comune di Massignano, in collaborazione con la Pro Loco, ha indetto il concorso letterario “I Borghi raccontano”. Il concorso è gratuito ed è aperto a tutti quelli che hanno compiuto 18 anni di qualsiasi nazionalità, cultura ed etnia. Gli autori possono partecipare inviando le proprie opere inedite, siano esse poesia che racconti brevi, in lingua italiana. I dettagli e le modalità per la partecipazione sono consultabili nel sito del Comune www.comune.massignano.ap.it.

“L’amministrazione da me guidata – afferma Massimo Romani, primo cittadino di Massignano – tiene molto allo sviluppo culturale del nostro piccolo Comune che ha antiche radici storiche e vanta un borgo medievale, molto ben conservato, situato su un colle dove la vista spazia dai Monti Sibillini al Mare Adriatico. L’obiettivo di questo Concorso letterario è certamente quello di dare visibilità al talento di chi scrive”.

“Ma non è solo questo. Siamo convinti – prosegue Romani – che questa iniziativa contribuisca a veicolare le meraviglie, la bellezza delle opere artistiche e della natura presenti nel nostro paese, custode di un sapere e sapori antichi racchiusi nella cinta muraria, e dove il turismo concede altri ritmi divenendo un arricchimento personale”.

Dalle parole del Sindaco si evince che “I Borghi raccontano”, è anche un invito a viaggiare, un invito a scoprire un’Italia meno nota, dove si conservano identità, saperi e mestieri, un patrimonio unico al mondo.

