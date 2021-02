TERAMO – Durante la notte scorsa e nella giornata odierna, i vigili del fuoco del Comando di Teramo hanno effettuato 25 interventi, a seguito delle abbondanti navicate cadute su quasi tutta la provincia.

Principalmente gli interventi hanno riguardato la rimozione di rami pericolanti ed alberi caduti sulle sedi stradali, oltre al recupero di auto e mezzi pesanti finiti fuori strada. Stamattina una squadra di vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta a Villa Turri di Bellante per recuperare un pullman della Tua che, dopo essere scivolato sulla strada innevata, è terminato con le ruote di sinistra nella cunetta a bordo della carreggiata.

Nel pomeriggio una squadra è intervenuta in Piazzale San Francesco e a viale Mazzini a Teramo per tagliare diversi rami pericolanti. Un’altra squadra si è recata a Torano Nuovo con un mezzo 4×4 per prelevare una persona impossibilitata a raggiungere l’ospedale Mazzini dove doveva effettuare una dialisi e l’hanno trasportata al nosocomio del capoluogo.

