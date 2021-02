FERMO – “Nella serata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo, alla luce dell’aumento degli episodi delinquenziali registratisi nell’ultimo periodo, hanno eseguito un controllo straordinario del territorio, soffermandosi oltre che sull’area costiera, anche nel capoluogo e nell’entroterra, in modo particolare lungo le varie direttrici, oltre che su Servigliano, Montegiorgio e Grottazzolina”.

Così, in una nota diffusa il 13 febbraio, dall’Arma fermana: “Complessivamente, i 34 Carabinieri impiegati si sono soffermati sui veicoli in movimento, eseguendo numerosi controlli alla circolazione stradale, fermando 63 veicoli, identificando 130 persone, elevando 12 sanzione per infrazioni al Codice della Strada. Inoltre, hanno proceduto a ispezionare 6 esercizi commerciali”.

“Nella circostanza, non sono state accertate violazione alle prescrizioni per il contenimento della pandemia da Covid-19, riscontrando la corretta applicazione delle necessarie misure – proseguono dal Comando – Nell’ambito del servizio, i Carabinieri del Nucleo Investigativo, unitamente ai militari del Nucleo Radiomobile di Fermo, hanno rinvenuto, all’interno di una Volkswagen New Beatle parcheggiata sulla pubblica via a Lido 3 Archi e risultata priva di assicurazione, una pistola semiautomatica cal. 7,65 completa di caricatore e munizionamento inserito”.

Nella nota si legge: “L’arma, risultata provento furto perpetrato all’interno di un’abitazione in provincia di Avellino, abilmente occultata nel vano di alloggiamento dell’airbag ricavato nel cruscotto, lato passeggero, e pronta all’uso, non è però sfuggita all’attento controllo degli operanti. Sono tuttora in corso gli accertamenti finalizzati a verificare l’utilizzatore dell’auto, intestata a una società di compravendita di veicoli e quindi al responsabile della detenzione, soprattutto alla luce del recente rinvenimento e sequestro della pistola rinvenuta all’interno dell’abitazione di Lido 3 Archi che ha portato all’arresto di due uomini e al deferimento di una donna”.

“Intanto l’autovettura e la pistola sono stati sottoposti a sequestro, in attesa di ulteriori rilievi tecnici e accertamenti” concludono dall’Arma.

