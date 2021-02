ACQUAVIVA PICENA – Scuole chiuse a Folignano, Maltignano, Colli, Acquaviva, Appignano, Ripatransone, Montefiore e Massignano per la neve per tutta la giornata di sabato 13 febbraio.

Plessi chiusi anche ad Offida, Castignano e Castorano.

Mezzi spargisale in azione in tutto il Piceno. Pompieri al lavoro nella notte per qualche disagio dovuto a neve e fango in provincia di Ascoli.

