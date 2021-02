SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenico Serafino scatenato in tema di rinnovi del contratto. Nel giro di una settimana sono stati rinnovati infatti i contratti ai difensori Di Pasquale e Enrici e adesso tocca a Federico Angiulli, pezzo pregiato del centrocampo rossoblu lungamente cercato da altre squadre nel calciomercato invernale.

Il contratto è stato rinnovato fino al 30 giugno 2023.

“Credo che la mia felicità per aver prolungato si sintetizzi con la firma che ho posto oggi sul contratto: non avevo un passaggio per andare in sede, ma ero così contento che sono andato in bici sotto la pioggia. Quello del prolungamento fino al 2023 è un grande attestato di stima nei miei confronti da parte della società che io ringrazio: ho accettato subito senza pensarci due volte. Credo che il presidente abbia apprezzato e compreso quanto sia attaccato a questa maglia e sono felice per questo rinnovo”.

