GROTTAMMARE – La Farmacia Comunale di Grottammare informa che il personale è a disposizione degli over 80 per effettuare la prenotazione on line della vaccinazione anti Covid.

Come noto, da oggi, 12 febbraio, le persone oltre l’80° anno di età possono prenotare il servizio tramite il portale https://prentazioni.vaccinicovid.gov.it o chiamando il numero verde 800 00 99 66, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.

Pertanto, chi non ha la possibilità di utilizzare gli strumenti informatici è invitato a recarsi presso la Farmacia Comunale di via Crivelli (angolo ss16), senza dimenticare di portare con sé la tessera sanitaria.

La somministrazione della prima dose vaccinale inizierà a partire dal 20 febbraio e in quella circostanza verrà comunicata la data del richiamo.

Secondo il Piano vaccinazioni della Regione Marche, sempre dal 20 febbraio è stabilita l’apertura delle prenotazioni per le persone che non sono in grado di deambulare o di essere accompagnate nei punti di vaccinazione.

La Farmacia Comunale osserva i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 09-13 / 16:30-19:30, sabato 9-13.

