SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nonostante l’emergenza Covid-19, anche quest’anno lo Iom Ascoli Piceno OdV ha voluto mantenere la sua tradizione e festeggiare San Valentino con i pazienti in terapia nel reparto di Oncologia dell’Ospedale Mazzoni.

Oggi, venerdì 12 febbraio, alcune volontarie dell’Associazione presenti al Front Office hanno distribuito piccoli sacchetti golosi! Un gesto gentile per creare una parentesi di serenità e dolcezza per coloro che stanno attraversando un momento difficile e non farli sentire soli.

E per la prima volta lo Iom ha festeggiato la giornata dell’amore anche presso l’U.O.C. di Oncologia dell’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto. Infatti l’associazione, grazie alla cogestione di un progetto sostenuto dalla Fondazione Carisap, da alcuni mesi ha portato i suoi servizi di assistenza domiciliare gratuita anche nei comuni afferenti al Distretto Sanitario di San Benedetto ed è presente nel reparto sia con il Front Office sia con lo sportello di ascolto psicologico.

