SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Importantissime strumentazioni salvavita sono state devolute alla Croce Rossa di San Benedetto del Tronto grazie alla generosità delle donazioni al 5xmille che hanno permesso di implementare l’equipaggiamento già in dotazione. Sul territorio nessuna altra associazione dispone attualmente di apparati simili per salvare vite umane.

I quattro nuovi elettromedicali saranno distribuiti equamente in due ambulanze la CRI959 e la CRI918, per poter offrire un servizio tempestivo e salvavita al territorio, si tratta di un monitor multiparametrico a 12 derivazioni con misuratore Co2 per monitorare i parametri vitali, due defibrillatori DAE e un ventilatore polmonare CPAP estremamente importante per casi di insufficienza respiratoria anche in caso di Covid.

L’utilizzo della CPAP rientra nell’emergenza territoriale, è un dispositivo medico che eroga un flusso d’aria a pressione costante per poter limitare o eliminare eventuali ostruzioni delle vie aeree superiori, un trattamento precoce per evitare l’intubazione, una alternativa alla ventilazione invasiva che presuppone la collaborazione del paziente che sia in respiro spontaneo.

“Donare è un atto d’amore – ha detto il Presidente di Croce Rossa Di San Benedetto del Tronto, Cristian Melatini – ed è proprio donando che la Comunità ha dimostrato il forte legame che sente per la nostra associazione perché ci ha permesso di equipaggiare le nostre unità mobili di dispositivi salvavita unici sul territorio. Un gesto che abbiamo accolto con grande responsabilità e altrettanta voglia di esserci. Ringrazio a nome del Comitato quanti supportano e sostengono il nostro operato”.

Il presidente aggiunge: “Ognuno può liberamente scegliere di esserci accanto in diversi modi, devolvendo un contributo volontario attraverso bonifico bancario sull’IBAN – IT75T0306924405100000004302 oppure ‘Dammi il 5! A distanza’ il 5x mille di Croce Rossa Italiana – Comitato di San Benedetto del Tronto indicando il C.F. 02187910449″.

