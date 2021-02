SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una segnalazione da parte di un nostro lettore, suffragata da alcune foto che poniamo alla vostra attenzione, riguarda i lavori in corso sul lungomare di San Benedetto.

“A causa della segnalatica scarsa e la pericolosità dei lavori ci sono situazioni difficili per pedoni e ciclisti – ci scrive – Quasi tutti i giorni vedo biciclette e pedoni passare in strada dove in realtà non dovrebbero, in quanto mancano transenne o comunque segnalazioni che evitino il passaggio di corsia in punti pericolosi”, ci scrive.

