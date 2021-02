Laura DI Pietrantonio e il suo tavolino ci portano alla scoperta dei segreti della pasta fatta a mano con Simone di Mani in pasta. Non perdere la puntata!

Tutto pronto per la 5^ puntata di Bussa coi piedi, format di Riviera Oggi – Piceno Oggi ideato e realizzato con la collaborazione di Laura Di Pietrantonio.

Questa volta Laura, munita del suo solito tavolino, è andata da “Mani in Pasta”, pastificio artigianale di via Piemonte a San Benedetto, dove il titolare Simone le ha svelato i segreti della pasta fatta a mano. Non solo ricette però, ma anche spazio a un assaggio delle sfiziosità di Mani in Pasta per la nostra Laura!

Non perdere la puntata, in onda su siti di Riviera Oggi e Piceno Oggi martedì 16 febbraio alle 18,30. La potrai seguire anche sui social, Facebook e Instagram, “Riviera Oggi” e “Piceno Oggi”.

“Bussa coi piedi” è un format ideato e realizzato con la collaborazione di Laura Di Pietrantonio. Info al numero 329-3527791.

