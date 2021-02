Venditori in fuga alla vista delle divise e merce abbandonata

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Nel corso di un servizio programmato di contrasto all’abusivismo commerciale durante il mercato infrasettimanale di questa mattina, personale in borghese della Polizia Municipale e della Guardia di Finanza ha recuperato questa mattina 34 capi di abbigliamento con noti marchi contraffatti, che erano in esposizione in una sorta di mercato parallelo”.

Così, in una nota diffusa il 9 febbraio, dal Comune di San Benedetto: “I venditori sono riusciti ad allontanarsi lasciando il materiale (giubbini, tute, borse) nelle mani degli uomini delle Forze dell’Ordine che hanno proceduto al sequestro penale dei capi contraffatti e alla segnalazione alla Procura della Repubblica”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.