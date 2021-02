AGGIORNAMENTO DECESSI

Dodici i decessi per Covid-19 registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore. In totale sono stati 2070 dall’inizio della pandemia. Tra i deceduti, anche un centenario di Lapedona, la più giovane una 73enne di Cupra Montana.

AGGIORNAMENTO RICOVERATI

Riprendono a salire i pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie marchigiane. Non è proprio un buon segno, mentre alcuni focolai delle varianti appaiono anche in alcune zone delle Marche.

I pazienti in terapia intensiva sono 74 (+1), quelli in area semi intensiva 161 (+6), quelli in reparti non intensivi 381 (stabili). In totale 616 (+7), erano 602 due giorni fa.

Un incremento importante da tenere sotto osservazione. Ma hanno ripreso a correre anche i nuovi ingressi in ospedale: nelle ultime 24 ore sono stati 49.

AGGIORNAMENTO ORE 11

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5108 tamponi: 3302 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1824 nello screening con percorso Antigenico) e 1806 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all’8,2%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 270 (32 in provincia di Macerata, 145 in provincia di Ancona, 37 in provincia di Pesaro-Urbino, 19 in provincia di Fermo, 24 in provincia di Ascoli Piceno e 13 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (33 casi rilevati), contatti in setting domestico (57 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (87 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (13 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (2 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (3 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (21 casi rilevati), screening percorso sanitario (2 casi rilevati). Per altri 52 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 1824 test e sono stati riscontrati 107 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 6%.

