GROTTAMMARE – Ancora un grande successo in tutto il mondo per l’artista Roberto Pomili con il suo ultimo singolo “Il cuore Parla.”

Già si intuiva che la direzione era quella giusta, cioè quella di raccontare al suo pubblico con la sua fantastica musica e i suoi stupendi testi le sue storie, infatti come si prende in mano il suo cd ci si accorge del suo capolavoro.

Ma andiamo con ordine, questo è un singolo come ha spiegato lo stesso Roberto, che nasce dall’esigenza di raccontare.

Il maestro marchigiano molto conosciuto soprattutto all’estero per essersi esibito in teatri importanti come la Carnegie Hall di New York , il Kennedy Center Performing Arts di Washington DC, il prestigioso Club Blues Alley a Washington DC, il Roy Thomson Hall di Toronto e tanti altri teatri, a Parigi, Londra , Amsterdam, Barcellona, Bruxelles, sappiamo che e’ un compositore, un direttore d’orchestra e un contrabbassista, ma nel suo bagaglio di studi musicali c’è anche quello del canto, infatti inizia ha studiare canto nella prestigiosa Accademia Santa Cecilia di Roma e questa volta si mostra a noi in veste di cantautore.

Ci racconta che tutto proviene dalla sua testa ma specialmente dal suo cuore, tutto lo fa passione e con una maturità’ diversa, oltre a “Il cuore parla” ha scritto tanti altri brani che parlano non solo di storie d’amore, ma anche storie di vita, come “L’amore che” – “Andrò via da qui” – “Freedom” – “America” – “L’Amante” – “L’Orafo” – “ A proposito di” – “ Ma quale fretta” e tanti altri di cui ne parleremo prossimamente.

In questo singolo si parla d’amore, l’amore ovviamente è il senso centrale di questo progetto e viene raccontato in tutte le sue vesti, l’amore e l’importanza per una donna, la vita di coppia, le illusioni, nel testo capiamo perfettamente il mondo dentro il quale l’artista ci porta, il tema primario è parlare d’amore nelle sue forme più genuine e vere, come ce lo ha dimostrato negli scorsi anni e ce lo dimostra ancora una volta con questo suo nuovo progetto che già’ ha ottenuto un meraviglioso sold-out.

Il cuore parla è proprio una canzone che inizia con un’introduzione nostalgica poi subentra un ritmo martellante che entra subito nella testa delle persone, in quel ritmo c’è sempre il ricordo e la nostalgia della Spagna come il maestro dice, il brano è una sorta di dedica d’amore per tutte le donne, cantata con parole semplici, che ha spopolato ancora una volta ottenendo un sold-out e vendendo tante copie in tutto il mondo, maggiormente: Stati Uniti, Canada, Spagna, Inghilterra e Francia.

Complimenti ancora a Roberto Pomili e a presto per il prossimo Cd.

