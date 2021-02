SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per far meglio conoscere la cultura della donazione e far avvicinare un numero sempre maggiore di giovani al dono del sangue, l’Avis comunale di San Benedetto del Tronto indice un concorso per l’assegnazione di 10 borse di studio destinate agli studenti delle scuole superiori di San Benedetto del Tronto iscritti alla sezione cittadina dell’Avis comunale di San Benedetto del Tronto che si diplomeranno nell’anno scolastico 2020/2021.

E’ prevista l’assegnazione di 10 borse di studio, 2 per ciascuno dei 5 istituzioni superiori della città, del valore di 500 euro per il primo classificato e di 200 euro per il secondo classificato. Possono fare domanda gli studenti iscritti alla sede Avis comunale che abbiano effettuato almeno una donazione di sangue e/o plasma prima della scadenza del bando fissata per il 31 agosto 2021.

Per poter partecipare alla selezione lo studente dovrà compilare l’apposito modulo di partecipazione e inviarlo via e-mail all’indirizzo sanbenedettodeltronto.comunale@avis.it entro il 5 settembre.

Una Commissione composta da un rappresentante Avis e da un rappresentante di ogni scuola coinvolta formulerà la graduatoria sulla base di voto di maturità e delle donazioni di sangue effettuate da ciascun candidato.

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a:

– segreteria Avis Comunale, via Elio Fileni, 1, telefono/fax 0735591057; cellulare3347745928; sanbenedettodeltronto.comunale@avis.it;

– segreteria Avis presso l’U.O. di Medicina Trasfusionale dell’Ospedale Civile Madonna del Soccorso, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.