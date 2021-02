SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Museo del Mare, grazie al sostegno dell’Assessorato alla Cultura di San Benedetto del Tronto, nei tre lunghi mesi di chiusura al pubblico, oltre a trasferire la sua attività di valorizzazione sui canali social ha trasformato il momento della chiusura dei Musei in una fucina di idee.

Sono stati infatti realizzati e inviati i tour virtuali gratuiti dedicati alle sezioni del Museo a tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Ascoli Piceno.

Il team del Museo del Mare, consapevole che l’esperienza reale della visita al museo non può essere sostituita da quella virtuale, ha voluto omaggiare bambini e ragazzi con un tour guidato speciale, che si serve del museo per sensibilizzare le nuove generazioni riguardo al patrimonio culturale e ambientale, facendo leva sul senso di appartenenza a una storia condivisa che ci riguarda tutti da vicino, patrimonio di cui avere cura in prospettiva di un mondo sostenibile.

Se le scuole non possono ancora tornare al museo i ragazzi possono comprendere intanto il valore educativo del patrimonio che li circonda, ed essere stimolati a diventare cittadini fruitori consapevoli di cultura.

Per informazioni info@museodelmaresbt.it o 353 4109069.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.