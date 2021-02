SANT’OMERO – “Stamattina, intorno alle 9.20, una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto, con due mezzi operativi, è intervenuta a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla SP8 Bonifica del Salinello, nel comune di Sant’Omero, in prossimità dell’incrocio con la SP8a che conduce a Nereto”,

Si apre così la nota stampa del Comando Provinciale dei pompieri di Teramo diffusa l’8 febbraio: “Nell’incidente sono rimaste coinvolte una Mercedes GLC 300d condotto da 51enne di Tortoreto e una Renault Kangoo con alla guida un cacciatore 78enne di Alba Adriatica. A causa del forte impatto, l’uomo alla guida del fungoncino Renault ha riportato gravi traumi ed è stato trasportato a bordo dell’elisoccorso presso l’Ospedale di Teramo, per gli accertamenti e le cure del caso. Il conducente della Mercedes ha invece riportato solo leggere escoriazioni ed è stato medicato sul posto dal personale sanitario intervenuto”.

“I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario del 118 di Sant’Omero per portare soccorso all’anziano e hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati. Successivamente hanno recuperato anche il fucile del cacciatore che nell’incidente è rimasto incastrato sotto al furgonncino e lo hanno dato in consegna ai Carabinieri di Corropoli – concludono dal Comando – Sul posto è intervenuto anche il personale di un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Alba Adriatica che ha collaborato con i sanitari del 118 per soccorrere l’infortunato. I Carabinieri hanno provveduto anche a regolare il traffico ed effettuare i rilievi dell’incidente”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.