Durante la trasmissione è intervenuto in diretta di Domenico Serafino, presidente della Samb

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le parole di Domenico Serafino intervenuto al telefono LIVE:

“Sorpreso dalle dimissioni di Zironelli perché domani, alla ripresa degli allenamenti, avevamo un incontro tecnico. Già ieri sera aveva deciso di non parlare dopo l’espulsione. Abbiamo convocato Montero per domani, lui rimane un dipendente. Dopo l’incontro vedremo. Poco contento del mercato Zironelli? Lui è stato coinvolto e ha anche condizionato il mercato, mi ha chiesto due esterni e la decisione su nocciolini l’ha presa lui. Io ho sempre coinvolto mister Zironelli”. Poi ancora: “L’importante è la Samb, la Samb è al centro del progetto e i gioctori devono saperlo per andare avanti nel migliore dei modi. Domani parlo coi ragazzi per cercare di dar loro la carica giusta”.

